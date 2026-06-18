Кафу: «Месси, Пеле, Марадона и Роналдиньо — четыре величайших игрока в истории, два бразильца и два аргентинца. Они никогда не дрались на поле, их били по ногам, но они улыбались и продолжали и

— Месси, Марадона, Пеле. Что вы можете сказать об этом трио?
— Это игроки, которые вошли в историю, оставили после себя огромный след и стали чемпионами мира. При этом они играли с невероятной легкостью. Они словно играли с мячом, не прикладывая усилий: не напрягались, чтобы обыгрывать соперников, бить по воротам, забивать голы. За ними было так красиво наблюдать.
Мне очень нравится искусство футбола. И Марадона — это искусство футбола. Месси — это искусство футбола. Пеле — это искусство футбола. Роналдиньо Гаушо — это искусство футбола.
Поэтому, когда я вижу игроков, которые делают что-то особенное, что заставляет наши глаза загораться, мне это очень нравится.
— Вы ставите Роналдиньо на один уровень с Марадоной, Пеле и Месси?
— Да, ставлю.
— Тогда их уже не трое, а четверо?
— Да, четверо. Я ставлю этих четырех игроков на один уровень. Это четыре величайших футболиста в истории. Два бразильца и два аргентинца.
Для меня именно они лучшие. Из той эпохи, которую я видел собственными глазами, именно эти четыре игрока были и остаются теми, кто действительно меняет футбол.
— Люди постарше могут назвать Ди Стефано.
— Да, но мне не довелось увидеть достаточно матчей Ди Стефано. Вы можете сказать: «Но ведь Пеле ты тоже не видел вживую». Но это Пеле.
Были Кройфф, Ди Стефано, Платини, Беккенбауэр. Были великие футболисты. Но сейчас я говорю о периоде, начиная с моего поколения. В моем поколении — Месси и Роналдиньо. В предыдущем поколении я выбираю Марадону и Пеле. В этом рейтинге у меня будут Пеле, Марадона, Роналдиньо и Месси.
— Что объединяет этих особенных игроков?
— Личность. Не только футбол, но и характер, манера игры, то, как они выходят на поле. Мы никогда не видели, чтобы Месси, Роналдиньо, Пеле или Марадона с кем-то дрались на поле. Мы видели, как они играют в футбол. Их били по ногам, но они поднимались, улыбались и продолжали играть. Они всегда шли вперед.
А знаете, как они унижали соперников? Дриблингом и голами. Вот что нам нравится делать, — сказал Кафу.