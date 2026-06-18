Кафу: «Месси, Пеле, Марадона и Роналдиньо — четыре величайших игрока в истории, два бразильца и два аргентинца. Они никогда не дрались на поле, их били по ногам, но они улыбались и продолжали и

— Личность. Не только футбол, но и характер, манера игры, то, как они выходят на поле. Мы никогда не видели, чтобы Месси, Роналдиньо, Пеле или Марадона с кем-то дрались на поле. Мы видели, как они играют в футбол. Их били по ногам, но они поднимались, улыбались и продолжали играть. Они всегда шли вперед.