Саа о Роналду: «Криштиану конкурирует с Холандом, Мбаппе, Месси, он хочет играть, чтобы бить рекорды. Но Португалии нужен высокий темп, в некоторых играх ему будет тяжело»

"Криштиану Роналду нужно беречь от самого себя, потому что Криштиану всегда будет конкурировать с [Эрлингом] Холандом, [Килианом] Мбаппе и [Лионелем] Месси. Он хочет играть каждую минуту, чтобы бить рекорды, это его менталитет, и мы это понимаем. Но я думаю, он также понимает, что Португалии нужен высокий темп. Они хотят прессинговать и поддерживать высокий уровень энергии, что потребует внесения изменений в состав.