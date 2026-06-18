Саа о Роналду: «Криштиану конкурирует с Холандом, Мбаппе, Месси, он хочет играть, чтобы бить рекорды. Но Португалии нужен высокий темп, в некоторых играх ему будет тяжело»

Сборная Португалия сыграла вничью с Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард не отметился результативными действиями.
"Криштиану Роналду нужно беречь от самого себя, потому что Криштиану всегда будет конкурировать с [Эрлингом] Холандом, [Килианом] Мбаппе и [Лионелем] Месси. Он хочет играть каждую минуту, чтобы бить рекорды, это его менталитет, и мы это понимаем. Но я думаю, он также понимает, что Португалии нужен высокий темп. Они хотят прессинговать и поддерживать высокий уровень энергии, что потребует внесения изменений в состав.
Иногда он находил решение этой проблемы. Кажется, его физическая форма на высоте, он очень много работал для таких моментов, и я верю, что он отреагирует правильно. Но он обнаружит, что в некоторых играх ему будет тяжело.
Фокус на нем представляет трудности для тренера. Иногда ему придется отвечать на ненужные вопросы, а иногда посадить Криштиану на скамейку запасных, чтобы позволить ему пройти весь путь в этом соревновании", — сказал Саа в интервью Casinolyze.