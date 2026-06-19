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Дэвид догнал Месси, они лидируют в гонке бомбардиров ЧМ. Канадец трижды забил Катару

Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид сделал хет-трик в матче с соперниками из Катара, который североамериканцы выиграли со счетом 6:0.

Источник: Спортс‘’

Теперь в гонке бомбардиров лидируют два футболиста, в активе которых по три гола. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси на этой неделе сделал хет-трик в матче с представителями Алжира (3:0).

По два гола на продолжающемся чемпионате мира успели забить нападающие Фоларин Балогун (США), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия), Харри Кейн (Англия) и Кайл Ларин (Канада), а также полузащитники Элайджа Джаст (Новая Зеландия), Кай Хавертц (Германия), Ясин Айяри (Швеция) и Йоан Манзамби (Швейцария).

Статистика чемпионата мира по футболу.