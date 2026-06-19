Месси — лучший игрок атаки в 1-м туре ЧМ-2026 по рейтингу ФИФА, Резаян из Ирана — лучший в созидании, Корнелиус из Канады — в обороне

Следом за ним расположился французский вингер Майкл Олисе, который в матче с Сенегалом (3:1) совершил 19 проходов между линиями соперника, из которых 17 пришлись на передачи, а также участвовал в девяти атакующих комбинациях, завершившихся ударами по воротам. Кроме того, Олисе отдал голевую передачу и поучаствовал в двух из трех голов Франции.