Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь, но Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»

В 41 год… По-моему, есть только одна позиция на поле, на которой в 41 год можно выходить в стартовом составе, — это вратарь. Да, он все еще будет забивать голы, особенно в команде, которая много владеет мячом. Но как только наступит матч, где придется много играть на переходах из обороны в атаку… а такие матчи обязательно будут… Его движение в 41 год уже не то.