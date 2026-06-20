Актер Дженнингс о Месси и Роналду: «Лео — лучший в истории, Криштиану — второй. ЧМ-2026 показал, что разрыв между ними никогда не был таким большим»

Рори: Да, когда-то он был природным завершителем. 900 голов. Он был феноменальным завершителем. Возможно, одним из лучших в истории. Можно поспорить. Но сейчас он — не завершитель. Робби Фаулер — один из прирожденных завершителей. Но я и его не хотел бы сейчас видеть в нападении сборной Англии. Робби Фаулер — один из величайших бомбардиров, когда-либо появлявшихся в этой стране. Нет, но и Криштиану Роналду в истинном смысле этого слова уже не завершитель. Если этот чемпионат мира что-то и доказал, так это разницу. Я никогда не видел ее более очевидной. Если вы считаете, что Криштиану Роналду — второй лучший игрок в истории, а Лионель Месси — первый, и я думаю, это справедливо, то разрыв между ними никогда не был таким большим. Не только в футболе, а вообще в спорте. В теннисе, когда Федерер был лучшим, а Надаль вторым — между ними было довольно близко, была борьба. Лионель Месси — первый, Криштиану Роналду — второй. У Роналду больше общего с тем, кто занимает десятое место, чем с тем, кто на первом. Вы не находите, что никогда не было такого огромного разрыва между первым и вторым в спорте?