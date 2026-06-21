Пеле — лучший игрок в истории ЧМ по версии Goal, Месси и Марадона — в топ-3. Мбаппе — 8-й, Зидан — 9-й, Клозе — 10-й

Первое место занял Пеле. Бразилец — единственный футболист, который трижды выигрывал чемпионат мира.
Вторым стал Лионель Месси, третьим — Диего Марадона.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
1. Пеле (Бразилия).
2. Лионель Месси (Аргентина).
3. Диего Марадона (Аргентина).
4. Роналдо (Бразилия).
5. Франц Беккенбауэр (Германия).
6. Кафу (Бразилия).
7. Герд Мюллер (Германия).
8. Килиан Мбаппе (Франция).
9. Зинедин Зидан (Франция).
10. Мирослав Клозе (Германия).
Узнать больше по теме
Биография Диего Марадоны: карьера и личная жизнь футболиста
Несмотря на то, что карьера Диего Марадоны проходила во второй половине прошлого века он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Легендарный в прошлом футболист сочетал в себе грацию и мощь Пеле, медийность Девида Бэкхэма, на всю жизнь приобрел репутацию плохого парня с добрым сердцем. Как это возможно? Расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше