Руни о Ямале: «Месси и Роналду играют до сих пор благодаря отношению к делу. Надеюсь, Ламин пойдет тем же путем. Он уже лидер “Барсы”, а у Лео были Роналдиньо и другие топ-игроки»

Что особенно впечатляет меня, так это то, что когда Месси появился в той команде «Барселоны», там уже было много выдающихся игроков, и он застал период, когда еще играл Роналдиньо. С Ямалем ситуация немного другая: он пришел в «Барселону» и сборную Испании, и это уже его команда, он — ее главный лидер. Все смотрят на него и ждут, что именно он будет приносить победы. Он сыграл огромную роль в победе на Евро и станет очень важной фигурой для этой сборной на нынешнем чемпионате мира.