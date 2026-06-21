Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Бельгия
0
:
Иран
0
Все коэффициенты
П1
3.33
X
2.60
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Уругвай
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.57
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Новая Зеландия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.15
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Аргентина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.20
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
4
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
0
:
Япония
4
П1
X
П2

Руни о Ямале: «Месси и Роналду играют до сих пор благодаря отношению к делу. Надеюсь, Ламин пойдет тем же путем. Он уже лидер “Барсы”, а у Лео были Роналдиньо и другие топ-игроки»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался об игре Ламина Ямаля.

Вингер сборной Испании отличился в игре с Саудовской Аравией (4:0) на ЧМ-2026.

"Что касается Месси и Криштиану Роналду, то именно их отношение к делу и преданность футболу являются причиной того, что они до сих пор играют на этом чемпионате мира. Они все делали правильно. Надеюсь, Ямаль сможет пойти по тому же пути.

Что особенно впечатляет меня, так это то, что когда Месси появился в той команде «Барселоны», там уже было много выдающихся игроков, и он застал период, когда еще играл Роналдиньо. С Ямалем ситуация немного другая: он пришел в «Барселону» и сборную Испании, и это уже его команда, он — ее главный лидер. Все смотрят на него и ждут, что именно он будет приносить победы. Он сыграл огромную роль в победе на Евро и станет очень важной фигурой для этой сборной на нынешнем чемпионате мира.

Именно это впечатляет меня больше всего: он берет на себя такое давление в столь юном возрасте. Остается надеяться, что он сможет сохранять этот уровень еще следующие 15−20 лет", — сказал Руни.