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Франк о Ямале: «Месси 15 лет был лучшим игроком мира, а Ламин уже превосходит многие показатели Лео и Роналду. Это впечатляет»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк в эфире BBC высоко оценил игру вингера сборной Испании Ламина Ямаля после победы испанцев над Саудовской Аравией (4:0) во втором туре чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

18-летний испанский вингер открыл счет в этой игре.

"Ламин Ямаль всегда требует мяч. Его решимость и стремление постоянно держаться на высочайшем уровне впечатляют. Но главный вопрос — как ему сохранить достаточную скромность, когда все вокруг уже называют его новой суперзвездой? Удержать правильный баланс и не потерять голову — вот что станет ключевым моментом.

Лионель Месси на протяжении последних 15 лет был лучшим игроком мира. Сейчас, возможно, есть один футболист — Мбаппе, который способен приблизиться к этому уровню.

Раньше была дуэль Месси и Роналду, а сейчас мы видим такие впечатляющие цифры статистики. Когда я смотрю на них, я думаю: «Вау». Ламин Ямаль уже превосходит их показатели, и это невероятно впечатляет. Очень интересно, сможет ли он удержать этот уровень дальше", — сказал Франк.

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