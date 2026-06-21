Франк о Ямале: «Месси 15 лет был лучшим игроком мира, а Ламин уже превосходит многие показатели Лео и Роналду. Это впечатляет»

18-летний испанский вингер открыл счет в этой игре.
"Ламин Ямаль всегда требует мяч. Его решимость и стремление постоянно держаться на высочайшем уровне впечатляют. Но главный вопрос — как ему сохранить достаточную скромность, когда все вокруг уже называют его новой суперзвездой? Удержать правильный баланс и не потерять голову — вот что станет ключевым моментом.
Лионель Месси на протяжении последних 15 лет был лучшим игроком мира. Сейчас, возможно, есть один футболист — Мбаппе, который способен приблизиться к этому уровню.
Раньше была дуэль Месси и Роналду, а сейчас мы видим такие впечатляющие цифры статистики. Когда я смотрю на них, я думаю: «Вау». Ламин Ямаль уже превосходит их показатели, и это невероятно впечатляет. Очень интересно, сможет ли он удержать этот уровень дальше", — сказал Франк.