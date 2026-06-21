Франк о Ямале: «Месси 15 лет был лучшим игроком мира, а Ламин уже превосходит многие показатели Лео и Роналду. Это впечатляет»

Раньше была дуэль Месси и Роналду, а сейчас мы видим такие впечатляющие цифры статистики. Когда я смотрю на них, я думаю: «Вау». Ламин Ямаль уже превосходит их показатели, и это невероятно впечатляет. Очень интересно, сможет ли он удержать этот уровень дальше", — сказал Франк.