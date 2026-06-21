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Килиан Мбаппе: «Месси — лучший игрок наряду с Роналду, остальное — споры для журналистов. Сейчас я думаю об Ираке, а не о Холанде — просто хочу помочь Франции выиграть ЧМ еще р

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о возможном рекорде по голам на чемпионатах мира.

Источник: Спортс‘’

Сейчас на счету Мбаппе 14 голов за сборную на ЧМ. Рекорд делят Лионель Месси и Мирослав Клозе, забившие по 16 мячей.

В ночь с 22 на 23 июня Франция сыграет с Ираком во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026. Для Мбаппе этот матч может стать 100-м в составе национальной команды.

"Всегда приятно играть за сборную, нет ничего важнее национальной команды. [100 матчей за сборную] — это историческое достижение, особенно на чемпионате мира, но результат будет важнее всего.

Я знал, что Лионель забьет [Алжиру], он всегда забивает. Что касается меня, то я отстаю.

Я не буду играть здесь в 40 лет — вы прогоните меня раньше. Я не заглядываю так далеко вперед, я хочу насладиться этим чемпионатом мира. Месси — лучший футболист, наряду с Криштиану, это очевидно. Я просто пытаюсь помочь своей команде выиграть еще один чемпионат мира. Все остальное — просто споры для журналистов.

Сейчас я не думаю о Холанде — может быть, они думают о нас, но я думаю об Ираке", — сказал Мбаппе.