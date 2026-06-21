Килиан Мбаппе: «Месси — лучший игрок наряду с Роналду, остальное — споры для журналистов. Сейчас я думаю об Ираке, а не о Холанде — просто хочу помочь Франции выиграть ЧМ еще р

Я не буду играть здесь в 40 лет — вы прогоните меня раньше. Я не заглядываю так далеко вперед, я хочу насладиться этим чемпионатом мира. Месси — лучший футболист, наряду с Криштиану, это очевидно. Я просто пытаюсь помочь своей команде выиграть еще один чемпионат мира. Все остальное — просто споры для журналистов.