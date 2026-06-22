Мбаппе о стиле сборной Франции: «Команды-победители вдохновляют других. Сначала копировали “Барсу” с ее владением, потом — “Реал”, теперь — контрпрессинг “ПСЖ”. Мы идем своим п

«Существует культура момента. Команды, которые побеждают, всегда оказывают влияние на современный футбол. Считается, что прав тот, кто выигрывает. С тех пор как я играю в футбол, нас сначала призывали копировать “Барселону” с ее владением мячом, затем — “Реал”, а теперь — контрпрессинг “ПСЖ”. Победители всегда вдохновляют остальных.
Мы продолжаем идти своим путем. Сейчас мы больше заточены на атаку, чем в 2018 и 2022 годах. Команда сохраняет преемственность с самого начала работы главного тренера, при этом в состав вливаются молодые таланты. Путь предстоит очень долгий, но мы движемся к нашей цели. Чемпионат мира — это очень непредсказуемый турнир", — сказал Мбаппе.