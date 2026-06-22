Николич хочет видеть Баринова в АЕК. Греческий клуб ведет переговоры с ЦСКА («Чемпионат»)

Главный тренер греческого клуба Марко Николич, ранее работавший в «Локомотиве» и ЦСКА, снова хочет видеть Баринова в своей команде. Прошлым летом «Локомотив», за который выступал полузащитник, отказался отпускать игрока.
Утверждается, что АЕК и ЦСКА сейчас ведут общение по поводу возможного трансфера. Если клубы договорятся, греки начнут переговоры по личным условиям с Бариновым.
В минувшем сезоне Мир РПЛ 29-летний Баринов провел 29 матчей в сумме за «Локомотив» и ЦСКА, забил 3 гола и отдал 4 ассиста. Его статистика — здесь.