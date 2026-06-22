Очоа сыграет с Чехией с первых минут. 40-летний вратарь Мексики выступит на 6-м ЧМ, как Месси и Роналду, и завершит карьеру после турнира

Как сообщает Marca México со ссылкой на журналиста ESPN Джона Сатклиффа, главный тренер мексиканцев Хавьер Агирре произведет ротацию состава, так как одни из трех хозяев этого чемпионата мира уже вышли в плей-офф.
В матче 3-го тура группового этапа Чехия — Мексика, который пройдет 25 июня и начнется в 04:00 по московскому времени, место в воротах займет 40-летний Очоа.
Для вратаря, который в сезоне-2025/26 выступал за кипрский АЕЛ, этот чемпионат мира станет шестым в карьере — он повторит рекорд Криштиану Роналду и Лионеля Месси. После турнира Гильермо завершит карьеру.
Также с первых минут игру должен начать форвард «Милана» Сантьяго Хименес, который сыграл 10 минут против Южной Кореи (1:0).
Очоа заплакал, объявив, что завершит карьеру после 6-го ЧМ: «Я больше не вижу причин играть. Ухожу со спокойной душой и с высоко поднятой головой».