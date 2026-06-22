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Очоа сыграет с Чехией с первых минут. 40-летний вратарь Мексики выступит на 6-м ЧМ, как Месси и Роналду, и завершит карьеру после турнира

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа точно сыграет на ЧМ-2026.

Как сообщает Marca México со ссылкой на журналиста ESPN Джона Сатклиффа, главный тренер мексиканцев Хавьер Агирре произведет ротацию состава, так как одни из трех хозяев этого чемпионата мира уже вышли в плей-офф.

В матче 3-го тура группового этапа Чехия — Мексика, который пройдет 25 июня и начнется в 04:00 по московскому времени, место в воротах займет 40-летний Очоа.

Для вратаря, который в сезоне-2025/26 выступал за кипрский АЕЛ, этот чемпионат мира станет шестым в карьере — он повторит рекорд Криштиану Роналду и Лионеля Месси. После турнира Гильермо завершит карьеру.

Также с первых минут игру должен начать форвард «Милана» Сантьяго Хименес, который сыграл 10 минут против Южной Кореи (1:0).

Очоа заплакал, объявив, что завершит карьеру после 6-го ЧМ: «Я больше не вижу причин играть. Ухожу со спокойной душой и с высоко поднятой головой».