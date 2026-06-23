Мбаппе забил 15-й гол на ЧМ и догнал Роналдо. Больше лишь у Клозе и Месси

Нападающий сборной Франции, представляющий «Реал», открыл счет в матче группового этап ЧМ-2026 против Ирака на 14-й минуте. Это 15-й гол Мбаппе на ЧМ, он сравнялся с бразильцем Роналдо в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
Больше голов на мундиалях забили лишь немец Мирослав Клозе (16) и аргентинец Лионель Месси (18).
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Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.Читать дальше