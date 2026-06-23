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Мбаппе забил 15-й гол на ЧМ и догнал Роналдо. Больше лишь у Клозе и Месси

Килиан Мбаппе вышел на 3-е место по голам на чемпионатах мира.

Источник: Спортс‘’

Нападающий сборной Франции, представляющий «Реал», открыл счет в матче группового этап ЧМ-2026 против Ирака на 14-й минуте. Это 15-й гол Мбаппе на ЧМ, он сравнялся с бразильцем Роналдо в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Больше голов на мундиалях забили лишь немец Мирослав Клозе (16) и аргентинец Лионель Месси (18).

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