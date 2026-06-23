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У Мбаппе 3 гола в 2 матчах ЧМ-2026. Больше лишь у Месси

Килиан Мбаппе забил третий гол на чемпионате мира-2026.

Форвард сборной Франции открыл счет в матче 2-го тура группового этапа против Ирака (1:0, первый тайм).

В первом матче ЧМ-2026 Мбаппе сделал дубль в ворота сборной Сенегала (3:1).

Больше голов на этом мундиале забил лишь Лионель Месси — на счету форварда сборной Аргентины 5 голов в двух матчах.

Франция — Ирак. 1:0 — Мбаппе открыл счет. Онлайн-трансляция.

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