Роберто Мартинес: «Роналду — пример для подражания. Реагирует как капитан. Нам нужен игрок, создающий свободные зоны. Криштиану в этом преуспевает, статистика подтверждает»

— В процессе критики все взоры обращены на Криштиану Роналду. Как вы оцениваете капитана на данный момент?
— Он — пример для подражания. Он — капитан. Он реагирует как капитан. У него огромный опыт. Нам всем это пригодится.
Мы говорим о человеке, который представляет сборную уже 21 сезон.
У него невероятное стремление к постоянному совершенствованию и желание помогать команде. Он — пример для подражания в раздевалке.
— Что вы привносите в игру команды, когда Криштиану находится между защитниками?
— Мы хотим владеть мячом и быстро его отбирать. А когда у нас мяч, нам нужно понимание того, как проникнуть в штрафную соперника.
И нам нужен игрок, который создает свободные зоны. И Криштиану в этом преуспевает, статистика это подтверждает.
Он — икона. Движения, создание пространства… Он — последний недостающий элемент нашей стратегии, — сказал Роберто Мартинес на пресс-конференции перед матчем второго тура против сборной Узбекистана.