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Роберто Мартинес: «Роналду — пример для подражания. Реагирует как капитан. Нам нужен игрок, создающий свободные зоны. Криштиану в этом преуспевает, статистика подтверждает»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о роли Криштиану Роналду в игре команды, а также о реакции футболиста на критику после матча с ДР Конго (1:1) на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

— В процессе критики все взоры обращены на Криштиану Роналду. Как вы оцениваете капитана на данный момент?

— Он — пример для подражания. Он — капитан. Он реагирует как капитан. У него огромный опыт. Нам всем это пригодится.

Мы говорим о человеке, который представляет сборную уже 21 сезон.

У него невероятное стремление к постоянному совершенствованию и желание помогать команде. Он — пример для подражания в раздевалке.

— Что вы привносите в игру команды, когда Криштиану находится между защитниками?

— Мы хотим владеть мячом и быстро его отбирать. А когда у нас мяч, нам нужно понимание того, как проникнуть в штрафную соперника.

И нам нужен игрок, который создает свободные зоны. И Криштиану в этом преуспевает, статистика это подтверждает.

Он — икона. Движения, создание пространства… Он — последний недостающий элемент нашей стратегии, — сказал Роберто Мартинес на пресс-конференции перед матчем второго тура против сборной Узбекистана.