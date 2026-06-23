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«Месси можно будет окончательно признать лучшим в истории футбола, если Аргентина опять выиграет ЧМ». Бистрович про Лионеля

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович рассказал, что поддерживает сборную Аргентины на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Кроме сборной Хорватии, на чемпионате мира 2026 года я болею за Аргентину и персонально за Лионеля Месси.

Мне кажется, что аргентинцы имеют хорошие шансы снова выиграть мировое первенство, потому что их команда спустя четыре года с турнира в Катаре практически не изменилась, лишь набравшись опыта.

Ну и, на мой взгляд, аргентинские футболисты уже в первых матчах мундиаля всем доказали и показали, что способны продолжать демонстрировать свою лучшую игру.

А если они опять завоюют титул, по моему мнению, Лео можно будет окончательно назвать и признать лучшим игроком в истории футбола", — сказал Кристиян Бистрович.