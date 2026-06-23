Дидье Дешам: «Мбаппе способен поднять планку еще выше — очень требователен к себе. Не уверен, что Килиан будет играть до возраста Месси и Роналду, но он будет много забивать»

— Превосходит ли Килиан Мбаппе ваши ожидания на этом чемпионате мира, и сможет ли он еще улучшить свою игру?
— Могу сказать, что он очень требователен к себе.
Я не беспокоюсь о Килиане. Он здесь, чтобы забивать голы, и он их забивает. Он также выполняет роль капитана — как на поле, так и за его пределами.
Я слышал достаточно критики в его адрес, в адрес его эгоизма, но это не про него. Он капитан, и он подает отличный пример всей команде. Эффективность — вот что для него важнее всего.
Рекорды созданы для того, чтобы их бить.
Он достиг отметки в 100 матчей за сборную, и он забьет еще много голов. Дальше идут Месси, Роналду… Не уверен, что Килиан будет играть до того же возраста, но он всегда будет забивать много голов, пока находится на поле.
Он способен поднять планку еще выше, — сказал Дидье Дешам.