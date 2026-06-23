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Габриэл Мартинелли: «Если спросить всех игроков мира, будут ли они рады играть с Винисиусом, они ответят “да”

Форвард сборной Бразилии Габриэл Мартинелли поделился мнением об игровой химии с вингером команды Винисиусом.

Источник: Спортс‘’

«Если спросить всех игроков мира, будут ли они рады играть с Винисиусом, они ответят “да”.

Мы очень рады возможности играть с таким количеством великолепных игроков — с Винисиусом, Рафиньей, Неймаром, Куньей. Нам нравится активно действовать в атаке, играть в «стеночку».

Нам нужны все игроки. Я не играл в первом матче, во втором у меня было несколько минут, но я всегда стараюсь сохранять спокойствие и быть готовым, если представится возможность. Стараюсь передать это и ребятам.

Чемпионат мира — это короткий спринт.

Ты можешь не играть первые три матча, но из-за карточки, травмы выходишь в четвертьфинале, забиваешь решающий гол, который оказывается очень важным. Поэтому все должны быть готовы", — заявил Габриэл Мартинелли.