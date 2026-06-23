Роналду, Хусанов, Бруну, Шомуродов, Феликс, Файзуллаев — в старте Португалии и Узбекистана на матч ЧМ-2026

Состав Португалии: Диогу Кошта, Рубен Диаш, Ренату Вейга, Жоау Канселу, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс, Педру Нету, Криштиану Роналду.
Состав Узбекистана: Абдувохид Нематов, Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов, Шерзод Насруллаев, Абдулла Абдуллаев, Бехрузджон Каримов, Отабек Шукуров, Одилжон Хамробеков, Азизжон Ганиев, Аббосбек Файзуллаев, Эльдор Шомуродов.
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:00 по московскому времени.
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