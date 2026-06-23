Португалия — Узбекистан. 1:0 — Роналду забил! Онлайн-трансляция

Матч проходит в Хьюстоне на «NRG Стэдиум».
Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Криштиану Роналду забил уже на 6-й минуте.
Игру в прямом эфире показывает «Матч ТВ».
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.
Сборная Португалии играет с командой Узбекистана в 2-м туре ЧМ-2026.
Матч проходит в Хьюстоне на «NRG Стэдиум».
Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Криштиану Роналду забил уже на 6-й минуте.
Игру в прямом эфире показывает «Матч ТВ».
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.