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Роналду забил 144-й и 145-й голы за сборную. У Месси 122 мяча

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в ворота сборной Узбекистана во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026. Он отличился на 6-й и 39-й минутах матча (3:0, перерыв).

Источник: Спортс‘’

41-летний футболист «Аль-Насра» забил 144-й и 145-й голы за сборную в 229-м матче и обновил собственный мировой рекорд.

Второе место занимает нападающий сборной Аргентины Лионель Месси со 122 мячами в 201 матче за национальную команду.