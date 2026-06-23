Агент Дзюбы о будущем 37-летнего форварда: «Звонили из ФНЛ, ближнего зарубежья, наш ответ отрицательный при всем уважении. Артем хочет играть только в РПЛ»

На сегодняшний день есть определенные наработки по разным направлениям. Работа идет в первую очередь с моей стороны, а Артем спокойно готовится, никуда не торопится и не нервничает. Мы с ним виделись на днях, он сыграл за любительскую команду наших друзей из Санкт‑Петербурга, чем опять взбудоражил информационное пространство, скудное на российские новости даже во время проведения чемпионата мира. Но если серьезно, то Артему не первый раз приходится готовиться самостоятельно, он знает, как себя подводить. Были уже сезоны, когда он, подписывая контракт, встраивался по ходу чемпионата, начинал приносить пользу с первых матчей. С этим проблем не будет.