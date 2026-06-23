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Мартинес после 5:0 с Узбекистаном: «Такую реакцию игроков мы ожидали после первого матча на ЧМ. Роналду — пример для всех, настоящий капитан»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что разгромная победа над Узбекистаном (5:0) в матче 2-го тура чемпионата мира стала ответом тем, кто критиковал команду после ничьей с ДР Конго (1:1) в первом туре.

Источник: Спортс‘’

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что разгромная победа над Узбекистаном (5:0) в матче 2-го тура чемпионата мира стала ответом тем, кто критиковал команду после ничьей с ДР Конго (1:1) в первом туре.

"Это именно та реакция, которую мы ожидали увидеть в раздевалке. Иногда такие матчи, как первый, необходимы для роста команды. Мы увидели тот же настрой и ту же самоотдачу, но уже с большей зрелостью, без эмоций, связанных с дебютной игрой на турнире. Я очень рад за ребят, потому что они заслужили этот результат.

Отношение к делу и самоотдача были такими же. Главное отличие в том, что после первого гола мы сумели контролировать эмоции. В предыдущей игре до забитого мяча наша интенсивность была на хорошем уровне, но затем мы потеряли дисциплину. Сегодня мы тоже очень хорошо начали встречу, однако сумели придерживаться первоначального плана, и это полностью изменило ход матча.

В прошлой игре проблема действительно была эмоциональной. Игроки слишком стремились продемонстрировать свое мастерство, из-за чего мы потеряли дисциплину после первого гола. Вернуться в игру было непросто. Сегодня мы действовали очень стабильно против хорошо организованного соперника с четким игровым планом. Нам удалось сохранить тактическую дисциплину, а это очень помогает".

Об игре Жоау Феликса.

«Несправедливо говорить только об одном игроке. Главное, что все готовы помочь команде. У Жоау был очень хороший тренировочный период. Сегодня было приятно видеть, как он получает удовольствие от футбола, потому что его уровень мастерства просто огромен».

«Это был лишь вопрос времени. Движение Криша в штрафной площади — образец игры центрального нападающего. Сегодня мяч наконец пошел в ворота, но самое важное, что он создает моменты в каждом матче. А это самая сложная часть работы форварда».

О том, можно ли теперь считать Португалию одним из претендентов на титул.

"Не думаю. Но у нас очень сильная и сплочённая группа. В последние дни мы научились не обращать внимания на внешний шум и концентрироваться на том, что должны делать сами. В команде высокая конкуренция. Мне даже жаль игроков, которые пока не получили игрового времени. Внешнее давление мы воспринимаем спокойно — именно единство и сплоченность помогли нам пройти через трудные моменты.

Роналду — пример для всех, настоящий капитан. Он заслужил эти два гола. Он постоянно создает моменты, несет огромную ответственность в раздевалке и очень помогает команде", — сказал Мартинес в эфире LiveModeTV.