Мартинес после 5:0 с Узбекистаном: «Такую реакцию игроков мы ожидали после первого матча на ЧМ. Роналду — пример для всех, настоящий капитан»

"Это именно та реакция, которую мы ожидали увидеть в раздевалке. Иногда такие матчи, как первый, необходимы для роста команды. Мы увидели тот же настрой и ту же самоотдачу, но уже с большей зрелостью, без эмоций, связанных с дебютной игрой на турнире. Я очень рад за ребят, потому что они заслужили этот результат.