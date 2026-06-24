Мартинес о Роналду и Месси: «Они изменили футбол. Конкуренция была нужна им, чтобы расти. Роналду свеж, он невероятно дисциплинирован, выкладывается полностью»

— Это игроки, которые изменили футбол. Им нужна была эта конкуренция, чтобы расти. Есть икона, но есть и нынешний капитан — гораздо более простой, пример того, что значит играть за сборную. У него невероятное отношение к делу внутри раздевалки. Он был невероятно дисциплинирован. Я очень рад за него, он этого заслуживает. Он восстанавливается и уже готовится к следующему матчу. Именно эта простота делает его уникальным.