Мартинес о Роналду и Месси: «Они изменили футбол. Конкуренция была нужна им, чтобы расти. Роналду свеж, он невероятно дисциплинирован, выкладывается полностью»

— Это игроки, которые изменили футбол. Им нужна была эта конкуренция, чтобы расти. Есть икона, но есть и нынешний капитан — гораздо более простой, пример того, что значит играть за сборную. У него невероятное отношение к делу внутри раздевалки. Он был невероятно дисциплинирован. Я очень рад за него, он этого заслуживает. Он восстанавливается и уже готовится к следующему матчу. Именно эта простота делает его уникальным.
— Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут. Это обсуждалось заранее?
— Это был тяжелый период. Мы не добились результата, ради которого работали. Был шум вокруг команды — несправедливый, много фейковых новостей и злонамеренных интерпретаций. Но одновременно мы почувствовали огромную поддержку от португальцев, которые любят сборную и понимают, что это своего рода жизненный урок. После такого результата легко отвернуться, но команда, наоборот, сплотилась и проявила невероятный настрой. Мы были злы, нам было тяжело, но в итоге это помогло нам вырасти как команде. Он был примером капитана.
90 минут? Он игрок, который выкладывается полностью в своем клубе, у него была только одна травма в марте. Он свеж. Управление игровым временем — это процесс от матча к матчу, а не заранее спланированная схема. Его присутствие на поле было проблемой для Узбекистана. Нам нужно использовать его, — сказал Мартинес.