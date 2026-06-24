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Тренер Ганы Кейруш про 0:0 с Англией: «Когда нужно обороняться — ты обороняешься, я не могу играть самбу, когда они играют рок-н-ролл. Нашей целью было поставить англичан в тупик»

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш подвел итоги игры с Англией (0:0) на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Первая цель достигнута, мы вышли в следующий раунд. Я очень горжусь тем, как бились наши игроки во время матча, как придерживались плана. Они всегда сохраняли веру.

Мое скромное мнение: Англия может быть претендентом на победу на чемпионате мира. Это подарок нашим болельщикам. Подарок тем футболистам, которых мы потеряли.

Таков путь к победе: когда нужно обороняться — ты обороняешься. Я не могу играть самбу, когда они играют рок-н-ролл. Нашей целью было завершить первый тайм так, чтобы поставить сборную Англии в тупик, чтобы она не находила решения, как нас обыграть. Именно тогда мы начали прибавлять и контролировать игру. Мы могли забить, но, к сожалению, не забили. Думаю, Англия тоже могла забить, поэтому ничья — справедливый результат", — отметил Кейруш.