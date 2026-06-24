Неймар будет в составе на матч с Шотландией, сообщил Анчелотти: «Он в форме и может играть — мы очень рады, что он вернулся. Я очень доволен им, он хорошо подготовился»

В последнее время Неймар демонстрирует очень хорошее отношение к делу. Он хорошо знает своих партнеров по команде. Он очень хорошо и серьезно работал, старается как можно скорее восстановиться. Я очень доволен им. Даже если он не играет, он помогает своим опытом, знанием игры, помогает молодым игрокам. Он отлично справляется", — заявил Анчелотти.