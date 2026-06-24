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Неймар будет в составе на матч с Шотландией, сообщил Анчелотти: «Он в форме и может играть — мы очень рады, что он вернулся. Я очень доволен им, он хорошо подготовился»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что Неймар будет в составе команды на матч против Шотландии.

Источник: Спортс‘’

34-летний форвард пропустил первые две игры на ЧМ-2026, восстанавливаясь от травмы.

О состоянии Неймара.

«Неймар в форме. Он хорошо тренировался на неделе, хорошо подготовился к игре, чтобы иметь возможность играть вместе с другими футболистами. Мы очень рады, что он вернулся. Благодаря своим качествам он может помочь команде».

О том, может ли он использовать Неймара с самого начала матча.

"Он может играть. Я могу играть 90 минут, просто ходя пешком. Он может играть, с ним все в порядке. Он очень хорошо тренировался. Я очень доволен им.

В последнее время Неймар демонстрирует очень хорошее отношение к делу. Он хорошо знает своих партнеров по команде. Он очень хорошо и серьезно работал, старается как можно скорее восстановиться. Я очень доволен им. Даже если он не играет, он помогает своим опытом, знанием игры, помогает молодым игрокам. Он отлично справляется", — заявил Анчелотти.

Бразильцы сыграют против сборной Шотландии в 3-м туре ЧМ 25 июня (в 01:00) по московскому времени.