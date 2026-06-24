«Криштиану хотели унизить, было отвратительно слышать столько неблагодарности. Но он ответил на поле — напомнил, почему он легенда». Сестра Роналду Катя о критике форварда

Но сегодня, что нисколько не удивительно, он ответил так, как всегда: на поле. С упорством, С яростью в глазах. С силой человека, рожденного для борьбы. С сердцем воина, который никогда не уклонялся от работы, никогда не сдавался. Он всегда был под давлением и никогда не позволял внешнему шуму определять, кто он есть.