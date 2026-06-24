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Анчелотти об Эндрике: «Фанаты очень хотят видеть его на поле, но теперь у нас есть и Неймар. Выбирая между ними, они будут настаивать на обоих»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти пошутил по поводу просьб выпустить на поле Эндрика и Неймара.

Источник: Спортс‘’

Ранее итальянский специалист сообщил, что форвард «Сантоса» будет в составе команды на матч против Шотландии. Эндрик ранее сыграл в матче против Гаити, проведя на поле 26 минут.

"Я заметил, что болельщики очень хотят видеть на поле Эндрика, но завтра у нас еще будет и Неймар.

Так что, будут ли у болельщиков сомнения по поводу выбора между Эндриком и Неймаром?

Думаю, они будут настаивать на обоих", — сказал Анчелотти.

Бразильцы сыграют против сборной Шотландии в 3-м туре ЧМ 25 июня (в 01:00) по московскому времени.