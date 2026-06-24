«Голевая без касания — так Кордоба помог Колумбии победить ДР Конго! Наш форвард участвовал в голевой атаке, принесшей важнейшие три очка ?». «Краснодар» о матче ЧМ

Колумбийская сборная, за которую играет форвард «быков», выиграла у ДР Конго (1:0) во 2-м туре ЧМ-2026.
На 76-й минуте Кордоба развернулся на периметре штрафной после передачи Хуана Кинтеро и рухнул на газон, апеллируя к судье и показывая, что следует назначить пенальти. Главный арбитр Маурицио Мариани разрешил продолжить атаку, в результате мяч вкатился в штрафную, а подоспевший Даниэль Муньос нанес удар и поразил ворота ДР Конго.
«Голевая без касания ?. Именно так Джон Кордоба помог сборной Колумбии одержать победу над ДР Конго! Наш форвард принял участие в голевой атаке, которая принесла колумбийцам важнейшие три очка ?. Впереди матч против Португалии и встреча с Криштиану Роналду ?», — говорится в сообщении «Краснодара».
Колумбийцы сыграют с Португалией 28 июня (в 02:30) по московскому времени.