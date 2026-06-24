«Голевая без касания — так Кордоба помог Колумбии победить ДР Конго! Наш форвард участвовал в голевой атаке, принесшей важнейшие три очка ?». «Краснодар» о матче ЧМ

На 76-й минуте Кордоба развернулся на периметре штрафной после передачи Хуана Кинтеро и рухнул на газон, апеллируя к судье и показывая, что следует назначить пенальти. Главный арбитр Маурицио Мариани разрешил продолжить атаку, в результате мяч вкатился в штрафную, а подоспевший Даниэль Муньос нанес удар и поразил ворота ДР Конго.