Сборная Аргентины поздравила Месси с 39-летием: «Человек, изменивший историю мирового футбола. Источник национальной гордости»

Сегодня форварду «Интер Майами» исполнилось 39 лет.
«39 лет Лионелю Месси — человеку, изменившему историю мирового футбола. С днем рождения, капитан!» — говорится в поздравлении «альбиселесте».
Также нападающего поздравила Аргентинская футбольная ассоциация.
«В свои 39 лет Лионель Месси продолжает не только блистать, но и творить историю. Аргентинская футбольная ассоциация выражает признательность просто и безгранично: спасибо за твой футбол, за то, что служишь ярким примером и являешься источником национальной гордости», — говорится в заявлении AFA.
ФОТО: afa.com.ar.