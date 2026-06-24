Агент Дзюбы: «Артем может приносить огромную пользу любой команде РПЛ. Он готов получать меньше игрового времени в серьезном клубе. Басни про токсичность, когда он не играет, не имеют ничего общего с правдой»

Последний сезон Артем завершил на первом месте в РПЛ по целому ряду показателей среди всех футболистов. Это говорит о том, что при правильном использовании он все еще может приносить огромную пользу любой команде РПЛ. Понятно, что если это будет серьезный клуб, то он готов получать меньше игрового времени, где‑то помогать со скамейки, быть лидером в раздевалке и примером для молодых. А все эти басни про токсичность Дзюбы, когда он не играет постоянно, не имеют ничего общего с действительностью. Нужно понимать, о каком периоде его игровой карьеры мы говорим, а не делать огульных высказываний, которые я вижу у определенных коллег, — заявил Гольдман.