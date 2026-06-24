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Роналду, Мендеш и Фернандеш — в тройке лучших по Индексу ГОЛа в матче Португалия — Узбекистан. Неъматов — худший

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Португалия — Узбекистан (5:0). Форвард, сделавший дубль, получил оценку 9.

Источник: Спортс‘’

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Португалия — Узбекистан (5:0). Форвард, сделавший дубль, получил оценку 9.2.

Сборная Португалии.

Вратарь: Диогу Кошта (7.5).

Оборона: Нуну Мендеш (8.5), Ренату Вейга (7.0), Рубен Диаш (7.5), Жоау Канселу (7.8).

Полузащита: Витинья (6.9), Жоау Невеш (6.9), Бруну Фернандеш (8.0).

Нападение: Педру Нету (6.6), Жоау Феликс (6.8), Криштиану Роналду (9.2).

Футболисты, выходившие на замену: Нелсон Семеду (6.6), Бернарду Силва (6.3), Франсишку Тринкау (6.1), Франсишку Консейсау (7.2).

Сборная Узбекистана.

Вратарь: Абдувохид Неъматов (4.3).

Оборона: Рустам Ашурматов (4.9), Абдукодир Хусанов (5.8), Абдулло Абдуллоев (4.6), Шерзод Насруллаев (6.0), Бехрузджон Каримов (6.4).

Полузащита: Одилжон Хамробеков (5.6), Отабек Шукуров (6.2), Азизжон Ганиев (6.7), Аббосбек Файзуллаев (6.8).

Нападение: Эльдор Шомуродов (7.2).

Футболисты, выходившие на замену: Хожиакбар Алижонов (5.8), Акмаль Мозговой (5.7), Игорь Сергеев (5.8).

Как видно из оценок в тройку лучших игроков наряду с Роналду вошли защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш и хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Самую низкую оценку получил вратарь Абдувохид Неъматов, выступающий за «Насаф».

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