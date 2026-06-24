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Алексей Гасилин: «Франция должна была больше забивать Ираку, но пока они играют вполоборота»

Руководитель «Банки» и экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин считает, что сборная Франции на чемпионате мира пока не играет в полную силу.

Источник: Спортс‘’

— Вам понравилась игра французов? Как будто могли намного больше забивать.

— Конечно, должны были больше забивать. У Ирака была очень насыщенная оборона, трудно было ее вскрыть. Первый Мбаппе забил за счет дальнего удара, второй они сами себе привезли, третий уже дело разгрома. Франция пока играет вполоборота.

Все паузы на водопой, конечно же, влияют. Ты размялся, уже в игре, потом приходится заново разминаться и ждать. Главная задача была — не получить травму и набрать шесть очков.

— Против Норвегии французы выйдут полуторным составом, чтобы готовиться к плей‑офф?

— Не верю в теорию, что большие сборные заглядывают в календарь и могут выбирать, с кем встретиться в плей‑офф. Вполне допускаю большую ротацию в матче с Норвегией. Думаю, будет пять‑шесть замен. Шерки точно появится в старте.

— Мбаппе обойдет Месси в гонке бомбардиров на этом мундиале?

— Кейн еще не сказал свое слово. Пока все идет очень ровно. Вопрос в том, кто пройдет дальше. Хотелось бы, чтобы Аргентина и Франция дошли хотя бы до полуфинала, — сказал Гасилин.

Во втором туре сборная Франции обыграла Ирак (3:0). Килиан Мбаппе оформил дубль, еще один гол на счету Усмана Дембеле.

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