Мендеш о голе Узбекистану со штрафного: «Мы отрабатывали это — все ждут, что бить будет Криштиану. Это можно повторить, возможно, уже с кем-то другим»

Мендеш забил прямым ударом со штрафного на 17-й минуте матча. У мяча также стоял форвард Криштиану Роналду.
"Мы отрабатывали это. Все ждут, что бить штрафные будет Криштиану. Это можно будет повторить. Возможно, со мной это уже не пройдет, но получится с другими игроками.
Мы рады, мы были очень сосредоточены. Нам нужно восстановиться к следующей игре, чтобы выиграть группу.
Критика — это часть игры, мы к ней привыкли. Все в команде помогают друг другу, мы к этому готовы. Самое главное — это сосредоточиться на нашей идее и на том, что хочет от нас тренер", — сказал Мендеш в интервью TVI.