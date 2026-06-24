Морган о Роналду: «Величайший футболист в истории, а Месси даже не лучший аргентинец. В дождливый вечер в Стоке, кого вы выберете, если нужно забить гол и спасти вам жизнь?»

Пирс Морган: "Если бы любой другой нападающий, будь то Килиан Мбаппе, Харри Кейн или Эрлинг Холанд, забил столько голов за свою сборную, разве кто-нибудь стал бы подвергать это сомнению? Он величайший футболист, который когда-либо играл в эту игру.
Я знаю, что многие считают лучшим Месси. А я думаю, что Месси даже не лучший аргентинец. Я считаю, Диего Марадона лучше него.
Но я всегда задаю один и тот же вопрос про «дождливый вечер в Стоке». Холодный, промозглый вечер в Стоке, проливной дождь, пронизывающий ветер. И у вас есть право выбрать одного-единственного футболиста за всю историю мирового футбола, который должен забить гол и спасти вам жизнь. Кого вы выберете?".
Джейми О’Хара, экс-игрок «Тоттенхэма»: «Месси».
Морган: «Нет. Нет, не Месси. Только не в дождливом Стоке».
Радиоведущий Энди Голдштейн: «Он бы даже не знал, как до Стока добраться».
О’Хара: «Вообще-то Роналду буквально играл в Стоке».
Голдштейн: «Роналду бы даже не вышел на поле, потому что у него прическа бы испортилась».
Морган: «Вот видите, никто по-настоящему ему не знает. Криштиану… для меня это просто невероятно. Я считаю большой честью то, что стал его хорошим другом. Я обожаю этого парня. Он замечательный человек, правда замечательный. Мы постоянно общаемся».