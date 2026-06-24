Морган о Роналду: «Величайший футболист в истории, а Месси даже не лучший аргентинец. В дождливый вечер в Стоке, кого вы выберете, если нужно забить гол и спасти вам жизнь?»

Но я всегда задаю один и тот же вопрос про «дождливый вечер в Стоке». Холодный, промозглый вечер в Стоке, проливной дождь, пронизывающий ветер. И у вас есть право выбрать одного-единственного футболиста за всю историю мирового футбола, который должен забить гол и спасти вам жизнь. Кого вы выберете?".