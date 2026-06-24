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Морган о Роналду: «Величайший футболист в истории, а Месси даже не лучший аргентинец. В дождливый вечер в Стоке, кого вы выберете, если нужно забить гол и спасти вам жизнь?»

Британский телеведущий Пирс Морган назвал Криштиану Роналду величайшим игроком в истории.

Источник: Спортс‘’

Пирс Морган: "Если бы любой другой нападающий, будь то Килиан Мбаппе, Харри Кейн или Эрлинг Холанд, забил столько голов за свою сборную, разве кто-нибудь стал бы подвергать это сомнению? Он величайший футболист, который когда-либо играл в эту игру.

Я знаю, что многие считают лучшим Месси. А я думаю, что Месси даже не лучший аргентинец. Я считаю, Диего Марадона лучше него.

Но я всегда задаю один и тот же вопрос про «дождливый вечер в Стоке». Холодный, промозглый вечер в Стоке, проливной дождь, пронизывающий ветер. И у вас есть право выбрать одного-единственного футболиста за всю историю мирового футбола, который должен забить гол и спасти вам жизнь. Кого вы выберете?".

Джейми О’Хара, экс-игрок «Тоттенхэма»: «Месси».

Морган: «Нет. Нет, не Месси. Только не в дождливом Стоке».

Радиоведущий Энди Голдштейн: «Он бы даже не знал, как до Стока добраться».

О’Хара: «Вообще-то Роналду буквально играл в Стоке».

Голдштейн: «Роналду бы даже не вышел на поле, потому что у него прическа бы испортилась».

Морган: «Вот видите, никто по-настоящему ему не знает. Криштиану… для меня это просто невероятно. Я считаю большой честью то, что стал его хорошим другом. Я обожаю этого парня. Он замечательный человек, правда замечательный. Мы постоянно общаемся».

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