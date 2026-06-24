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Отец Неймара перед матчем с Шотландией на ЧМ-2026: «Удачи, сын! Да благословит и защитит тебя Бог! Беги так, словно это последний день в твоей жизни»

Неймар да Силва, отец Неймара, обратился к сыну перед матчем, в котором футболист может дебютировать на ЧМ-2026.

В третьем туре группового этапа турнира сборная Бразилии встретится с командой Шотландии. Две предыдущие игры 34-летний форвард пропустил из-за травмы.

"Господь помогал нам… Время пришло. Давайте переживем это вместе. Удачи, сын! Удачи, Бразилия. Да благословит и защитит тебя Бог!

Так что беги, парень, беги. Беги так, словно это последний день в твоей жизни", — говорится в видео, которое опубликовал Неймар да Силва в соцсети.

Неймар будет в составе на матч с Шотландией, сообщил Анчелотти: «Он в форме и может играть — мы очень рады, что он вернулся. Я очень доволен им, он хорошо подготовился».