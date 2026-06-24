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18-летний босниец Алайбегович — самый молодой автор гола на ЧМ из-за штрафной. Он 8-й в списке самых молодых игроков с голом на турнире

Керим Алайбегович стал самым молодым автором гола ударом из-за штрафной площади за всю историю чемпионатов мира.

В возрасте 18 лет и 276 дней нападающий сборной Боснии и Герцеговины отличился в матче с Катаром (2:1, второй тайм) в 3-м туре ЧМ-2026.

Алайбегович превзошел рекорд Килиана Мбаппе из Франции на ЧМ-2018 (19 лет 207 дней). В топ-5 также входят Мемфис Депай из Нидерландов (ЧМ-2014, 20 лет 125 дней), Франц Беккенбауэр из Германии (ЧМ-1966, 20 лет 317 дней) и Норман Уайтсайд из Северной Ирландии (ЧМ-1986, 21 год 27 дней).

Алайбегович занял восьмое место в списке самых молодых автором голов на ЧМ. Рекорд принадлежит бразильцу Пеле (17 лет 241 день).