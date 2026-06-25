Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Чехия
0
:
Мексика
2
Все коэффициенты
П1
95.00
X
16.00
П2
1.23
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
ЮАР
1
:
Южная Корея
0
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.15
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Шотландия
0
:
Бразилия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Марокко
4
:
Гаити
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
2
:
Канада
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Катар
1
П1
X
П2

Месси о 39-летии: «Каждый год поздравления превосходят ожидания и трогают меня еще сильнее. Спасибо моей стране и людям по всему миру»

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал сообщение на фоне своего 39-летия.

Источник: Спортс‘’

Футболист праздновал день рождения 24 июня.

"Спасибо моей стране и всем людям по всему миру за все поздравления. Каждый год они превосходят все ожидания и трогают меня еще сильнее.

Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда рядом.

И спасибо моим партнерам по команде за этот особенный подарок. Мне доставляет огромное удовольствие переживать все это и делиться этим с вами.

Замечательно выходить на поле и бороться с кем угодно, зная, что партнеры рядом.

Спасибо, крепкие объятия!" — написал Лионель Месси, выложивший в социальной сети видеоролик, в котором его партнеры надели специальные футболки в честь его дня рождения.