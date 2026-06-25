Месси о 39-летии: «Каждый год поздравления превосходят ожидания и трогают меня еще сильнее. Спасибо моей стране и людям по всему миру»

Футболист праздновал день рождения 24 июня.
"Спасибо моей стране и всем людям по всему миру за все поздравления. Каждый год они превосходят все ожидания и трогают меня еще сильнее.
Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда рядом.
И спасибо моим партнерам по команде за этот особенный подарок. Мне доставляет огромное удовольствие переживать все это и делиться этим с вами.
Замечательно выходить на поле и бороться с кем угодно, зная, что партнеры рядом.
Спасибо, крепкие объятия!" — написал Лионель Месси, выложивший в социальной сети видеоролик, в котором его партнеры надели специальные футболки в честь его дня рождения.