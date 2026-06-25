Берли о Неймаре: «У него возникли проблемы даже против Шотландии — он был инертным, медленным. Если Бразилия хочет далеко пройти, нужны игроки, способные менять хоть матча»

Да, я понимаю, что у него было не так много игровой практики, но он выглядел таким инертным, медленным. Если нужно будет выбирать его на последних стадиях турнира, возникнет большой вопрос: может ли он выйти и повлиять на игру против более сильных игроков? У него возникли проблемы, даже когда он вышел против Шотландии.