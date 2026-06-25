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Берли о Неймаре: «У него возникли проблемы даже против Шотландии — он был инертным, медленным. Если Бразилия хочет далеко пройти, нужны игроки, способные менять хоть матча»

Бывший полузащитник сборной Шотландии Крэйг Берли сомневается, что Неймар будет полезен на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

34-летний форвард сборной Бразилии вышел на поле на 76-й минуте матча с Шотландией в 3-м туре группового этапа турнира (3:0). Это первый матч игрока «Сантоса’в составе национальной команды с 18 октября 2023 года — тогда он принял участие в игре против Уругвая в квалификации ЧМ (0:2).

«Когда вышел Неймар, это вызвало большой ажиотаж: знакомый игрок был в составе и наконец-то появился на поле. Но если вы Жоао Педро или парочка других игроков, не попавших в состав, вы смотрите на этого парня и думаете: “Это просто эмоциональный выбор”.

Да, я понимаю, что у него было не так много игровой практики, но он выглядел таким инертным, медленным. Если нужно будет выбирать его на последних стадиях турнира, возникнет большой вопрос: может ли он выйти и повлиять на игру против более сильных игроков? У него возникли проблемы, даже когда он вышел против Шотландии.

Я знаю, что у них есть Тиаго, Кунья может играть впереди, есть Эндрик. Думаю, если ты рассчитываешь пройти далеко на этом турнире, на скамейке запасных надо искать игроков, способных изменить ход матча. Для меня его выход выглядел просто как эмоциональный выбор", — заявил Берли.

Неймар вернулся! 24 касания, магический пас, поцелуй жены и слезы.

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