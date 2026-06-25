Клопп о дубле Роналду: «Даже я заметил критику после первой игры, но в 41 год он ярко и энергично ответил. Невероятно, что Криштиану по-прежнему расстраивается, когда что-то не получается»

Форвард сборной Португалии сделал дубль в матче ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) после того, как остался без результативных действий в первой игре турнира с ДР Конго (1:1).
"Как зритель я немного заворожен, потому что Роналду и Лионель Месси — лучшие футболисты последних 10−15 лет.
Было здорово увидеть, как Роналду после первой игры, в которой его сильно критиковали — это заметил даже я — в 41 год так ярко и энергично ответил. Я этому был очень рад.
Нахожу невероятным тот факт, что в возрасте Криштиану он по-прежнему сильно расстраивается, когда что-то не получается, а его реакция — тем более впечатляет", — заявил Юрген Клопп.