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Майкл Оуэн: «Я говорил, что Роналду сделает хет-трик против Узбекистана. Что ж, я ошибся. Он забил всего два! Криштиану мотивирован негативом — это позитивно для Португалии»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

41-летний футболист сделал дубль в матче ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) после того, как остался без результативных действий в первой игре турнира с ДР Конго (1:1).

"Я писал, что было смешно списывать Криштиану Роналду со счетов после того, как он не забил в первом матче.

Более того, я говорил, что он отреагирует и сделает хет-трик в матче против Узбекистана. Что ж, я ошибся. Он забил всего два!

Но мы увидели, на что он способен. Роналду будет мотивирован негативом — и это позитивно для Португалии", — заявил Майкл Оуэн.