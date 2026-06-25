Майкл Оуэн: «Я говорил, что Роналду сделает хет-трик против Узбекистана. Что ж, я ошибся. Он забил всего два! Криштиану мотивирован негативом — это позитивно для Португалии»

41-летний футболист сделал дубль в матче ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) после того, как остался без результативных действий в первой игре турнира с ДР Конго (1:1).
"Я писал, что было смешно списывать Криштиану Роналду со счетов после того, как он не забил в первом матче.
Более того, я говорил, что он отреагирует и сделает хет-трик в матче против Узбекистана. Что ж, я ошибся. Он забил всего два!
Но мы увидели, на что он способен. Роналду будет мотивирован негативом — и это позитивно для Португалии", — заявил Майкл Оуэн.