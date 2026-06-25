Мело о Неймаре против Шотландии: «Он мог сыграть раньше, если бы было необходимо. Он хотел полностью вернуться форму, теперь нужен игровой ритм»

34-летний форвард бразильской команды вышел на поле на 76-й минуте матча с Шотландией в 3-м туре группового этапа турнира (3:0). Это первый матч игрока «Сантоса’в составе национальной команды с 18 октября 2023 года — тогда он принял участие в игре против Уругвая в квалификации ЧМ (0:2).
"Если бы это было необходимо, Неймар вернулся бы раньше. Я говорю это от себя, это не основано на фактической информации. У меня были похожие проблемы.
Но у Бразилии есть высококвалифицированный врач Ласмар и высококвалифицированный тренерский штаб. Когда сказали про три-четыре недели, я понял, что он должен полностью вернуться форму.
По словам врача, он был на 100% готов. Теперь дело в том, чтобы вернуться в игровой ритм, восстановить физическую форму. Потому что, с точки зрения техники, ему многого не нужно", — сказал Мело.