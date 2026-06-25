Александр Гришин: «Роналду, Мбаппе и Холанд штампуют рекорды на ЧМ за счет слабого сопротивления. Скоро сделают 156 команд и все нынешние достижения забудут»

Возвращаемся к теме 48 команд на ЧМ, отсюда и «чемпионат рекордов». Раньше простых голов не получалось забивать, а тут и Роналду, и Мбаппе, и Холанд штампуют рекорды за счет слабого уровня сопротивления. Скоро сделают 156 команд и все нынешние достижения забудут, — сказал Гришин.