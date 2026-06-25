Неймар: «Очень рад вернуться в сборную Бразилии спустя 3 года. Я в хорошем физическом состоянии, могу играть 200 минут»

"Я очень рад, что спустя 3 года снова надел футболку национальной команды. Слава Богу, я в хорошем физическом состоянии. Было тяжело находиться вне команды во время предыдущих матчей, но я не был полностью пассивен. Я усердно тренировался в течение 25 дней, чтобы подойти к играм в хорошей форме. Так что я очень счастлив, очень доволен.