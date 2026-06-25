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Неймар о сборной Бразилии: «Винисиус — наш главный игрок сегодня. Он в невероятной форме, помогает нам, решает исход матчей»

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о значимости Винисиуса Жуниора для команды.

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 бразильцы разгромили сборную Шотландии со счетом 3:0. В этой игре Винисиус сделал дубль, а Неймар вышел на замену на 76-й минуте — это была его первая игра в составе национальной команды с 2023 года.

"Я рад, что болельщики и все вокруг меня так меня поддерживают, но еще больше я рад тому, что у нашей команды все хорошо. Я очень рад нынешней форме Вини. Вини — наш главный игрок сегодня, он в невероятной форме, помогает нам, решает исход матчей, и это важно для нас.

Как я уже сказал, я очень рад, а теперь нас ждут плей-офф, и нам нужно продолжать побеждать, чтобы достичь нашей главной цели", — сказал Неймар.