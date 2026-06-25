Неймар о сборной Бразилии: «Винисиус — наш главный игрок сегодня. Он в невероятной форме, помогает нам, решает исход матчей»

"Я рад, что болельщики и все вокруг меня так меня поддерживают, но еще больше я рад тому, что у нашей команды все хорошо. Я очень рад нынешней форме Вини. Вини — наш главный игрок сегодня, он в невероятной форме, помогает нам, решает исход матчей, и это важно для нас.