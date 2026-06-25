Мостовой о Винисиусе: «Как можно его оскорблять? Это не от большого ума. Человек 5 лет разрывает европейский футбол. Он должен был получить “Золотой мяч” вместо Родри»

— Не то что «разродится», но он им поможет. Он вчера неплохо вышел на замену. Также лишний раз вчера было подтверждение моих слов о Винисиусе. Как кто‑то может его оскорблять? Это не от большого ума… Человек на протяжении пяти лет разрывает европейский футбол. Ему всего 25 лет. У нас в РПЛ люди в 28 лет десять голов забили и рассказывают, что они звезды…