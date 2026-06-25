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Мостовой о Винисиусе: «Как можно его оскорблять? Это не от большого ума. Человек 5 лет разрывает европейский футбол. Он должен был получить “Золотой мяч” вместо Родри»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на победу сборной Бразилии над Шотландией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:0).

Дубль в этой игре сделал Винисиус Жуниор.

— Бразилия наконец‑то набрала ход или еще нужно подождать?

— Меня бесили высказывания многих в кавычках экспертов… Кто‑то начал критиковать и Роналду, и Бразилию… Я одним из первых сказал, что этот чемпионат мира будет полон сюрпризов. Я заранее все это предсказал, потому что у меня большой опыт.

Как можно было рты открывать на Роналду? Вы о чем, ребят? Вы что несете? Человеку 41 год, он играет на шестом для себя чемпионате мира, забил тысячу голов и побил все рекорды наряду с Месси.

Вчера Бразилия забила три шотландцам и еще три не забила.

— Верите, что Неймар как‑то разродится и придет в свою форму?

— Не то что «разродится», но он им поможет. Он вчера неплохо вышел на замену. Также лишний раз вчера было подтверждение моих слов о Винисиусе. Как кто‑то может его оскорблять? Это не от большого ума… Человек на протяжении пяти лет разрывает европейский футбол. Ему всего 25 лет. У нас в РПЛ люди в 28 лет десять голов забили и рассказывают, что они звезды…

Он должен был получить «Золотой мяч» в год, когда его получил Родри, при всем уважении к испанцу. Это индивидуальная награда, а не командная, — сказал Мостовой.