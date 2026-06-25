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Винисиус с оценкой 9.1 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча Шотландия — Бразилия

Вингер «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Шотландия — Бразилия (0:3). Автор двух голов получил оценку 9.

Вингер «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Шотландия — Бразилия (0:3). Автор двух голов получил оценку 9.1.

Сборная Шотландии.

Вратарь: Ангус Ганн (6.5).

Оборона: Эндрю Робертсон (7.6), Скотт Маккенна (4.4), Джек Хендри (5.8), Натан Паттерсон (5.8).

Полузащита: Кенни Маклин (5.8), Льюис Фергюсон (6.8), Джон Макгинн (5.7), Скотт Мактоминей (6.1).

Нападение: Лоуренс Шенкленд (6.6), Бен Доук (5.7).

Футболист, вышедший на замену: Киран Тирни (6.4).

Сборная Бразилии.

Вратарь: Алиссон (7.2).

Оборона: Дуглас Сантос (7.0), Габриэл Магальяэс (7.5), Маркиньос (6.6), Данило (7.2), Шансель Мбемба (6.2).

Полузащита: Лукас Пакета (7.7), Каземиро (7.1), Бруно Гимараэс (8.6).

Нападение: Райан Роша (8.3), Винисиус Жуниор (9.1), Матеус Кунья (8.3).

Футболисты, выходившие на замену: Фабиньо (6.6), Неймар (6.2), Габриэл Мартинелли (6.0).

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