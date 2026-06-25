Винисиус с оценкой 9.1 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча Шотландия — Бразилия

Вингер «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Шотландия — Бразилия (0:3). Автор двух голов получил оценку 9.