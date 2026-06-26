Сын Анчелотти покачал головой при выходе Неймара на замену в матче с Шотландией. Жена Давиде пожаловалась на оскорбления фанатов в соцсети: «Мы первыми хотим победы Бразилии»

34-летний футболист вышел на поле на 76-й минуте матча Бразилии с Шотландией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:0). Это была его первая игра в составе сборной с 18 октября 2023 года.
Ана репостнула видео из профиля O Mundo da Bola с подписью: «Сын Карло Анчелотти выглядит раздраженным и отрицательно качает головой, когда Неймару дают указание выйти на поле».
Однако в полной версии видео Давиде встает и приветствует игрока перед его выходом на поле.
«Вы понимаете, что совершенно неправильно интерпретируете изображение, не имеющее отношения к реальности, и из-за этого я с утра получаю множество оскорблений? Мы первыми хотим, чтобы Бразилия победила», — написала испанка Ана Галоча в своем аккаунте.
После чемпионате мира Давиде Анчелотти, как сообщалось ранее, возглавит «Лилль».