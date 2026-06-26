«Не понимаю, когда футболисты сборной России не поют гимн. Анчелотти поет гимн Бразилии — это тренерский хай-левел». Хавбек «Амкала» Маврин о национальной команде

"Я думаю, аналог нашего РФС в Бразилии договорился с Анчелотти, чтобы он взял Неймара. Для него, скорее всего, это последний чемпионат мира. Важно брать таких людей, потому что в том числе на него зрители хотят посмотреть и покупают билеты. Почему Месси не дали красную карточку в первом матче, хотя любому другому футболисту могли бы дать? Потому что, прикинь, у тебя следующий матч, а Месси нет. Будет отток билетов, просто трагедия.